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Не дождемся! Макгрегор отменил бой с Порье из-за скандала с пожертвованием

13 апреля, 08:31

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Ирландский боец смешанных единоборств обиделся и не захотел третий раз выходить в клетку против американца, хотя поединок уже был назначен на июль

Неожиданное развитие получила история противостояния двух знаменитых бойцов UFC. Накануне Порье обвинил Макгрегора во лжи: мол, ирландец не сделал пожертвование в фонд помощи нуждающимся, которым заведует американец. Конор оскорбился и не нашел ничего лучшего, как объявить об отмене третьего поединка против Дастина. Напомним, назначен он был на 10 июля.

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Свой взнос Макгрегор должен был сделать еще в январе, однако, по словам соперника, обещанные 500 тысяч от него так и не пришли на счет. Уроженец Дублина решил не выходить против обидчика. При этом на своей страничке в Twitter Конор нелестно прошелся по Дастину, обозвав деревенщиной и утверждая, что "все его деньги доходят, куда нужно". А на 10 июля он найдет себе другого соперника.

Интересно, что Порье уже успел ответить коротким "ОК", красноречиво прикрепив к нему видео своего нокаута Макгрегора.

Макгрегор и Порье

Макгрегор и Порье / Фото: Reuters

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Читайте также: Беринчик послал Макгрегора и останется в Броварах.

Смотрите, как вели себя Дастин и Конор на взвешивании:

Взвешивание и дуэль взглядов перед боем Макгрегор – Порье

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