Три секунди! Вау! Підвальний нокаут Макгрегора з жіночими криками (відео)

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор згадав один з найсолодших моментів своєї кар'єри, коли десять років тому в ірландському місті Леттеркенні нокаутував Педді Доерті на Immortal Fighting Championship.
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В офіційних протоколах часом виграшу Конора вказана четверта секунда того поєдинку, проте Макгрегор вважає, що насправді все закінчилося тоді для його суперника секундою раніше.
Треба віддати належне атмосфері того бою – підвальна обстановка і шалений жіночий вереск після нокаутуючого удару Конора.
"Рівно 10 років тому я зробив свій найшвидший нокаут одним ударом. Один з найшвидших нокаутів в історії професійних MMA. Три секунди. Вау!" – написав Макгрегор у себе в Instagram
"Давай, повтори те ж саме 10 липня!" – закликають фоловери Макгрегора
Нагадаємо, цього дня Конор проведе вже свій третій поєдинок з Дастіном Пор'є на турнірі UFC 264. Поки у них – нічия 1:1.
Конор Макгрегор / Фото: Instagram
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