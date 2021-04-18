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Три секунди! Вау! Підвальний нокаут Макгрегора з жіночими криками (відео)

18 квітня, 17:48

Олег Люлька Олег Люлька

Конор згадав один зі своїх найяскравіших поєдинків в змішаних єдиноборствах, який відбувся десять років тому у нього на батьківщині. І трохи прибрехав

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор згадав один з найсолодших моментів своєї кар'єри, коли десять років тому в ірландському місті Леттеркенні нокаутував Педді Доерті на Immortal Fighting Championship.

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В офіційних протоколах часом виграшу Конора вказана четверта секунда того поєдинку, проте Макгрегор вважає, що насправді все закінчилося тоді для його суперника секундою раніше.

Треба віддати належне атмосфері того бою – підвальна обстановка і шалений жіночий вереск після нокаутуючого удару Конора.

"Рівно 10 років тому я зробив свій найшвидший нокаут одним ударом. Один з найшвидших нокаутів в історії професійних MMA. Три секунди. Вау!" – написав Макгрегор у себе в Instagram

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"Давай, повтори те ж саме 10 липня!" – закликають фоловери Макгрегора

Нагадаємо, цього дня Конор проведе вже свій третій поєдинок з Дастіном Пор'є на турнірі UFC 264. Поки у них – нічия 1:1.

Конор Макгрегор

Конор Макгрегор / Фото: Instagram

Відео: Сьогодні

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нокаут MMA Конор Макгрегор

Джерело: Сегодня|Спорт

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