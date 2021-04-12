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Пор'є звинуватив Макгрегора у брехні: ірландець не зробив пожертву в фонд допомоги

12 квітня, 10:25

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

За словами американця, ірландський боєць не дотримав обіцянки

Американський боєць змішаних єдиноборств Дастін Пор'є звинуватив ірландця Конора Макгрегора у брехні. Боєць UFC стверджує, що Конор не дотримав своєї обіцянки зробити благодійну пожертву, яку він дав перед їхнім попереднім поєдинком.

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Тоді бійці обговорювали благодійний бій, а Конор мав пожертвувати до фонду Порье для допомоги нужденним 500 тисяч доларів. У січні сторона Макгрегора підтвердила переказ грошей.

Але сам Пор'є заявив про зворотне, коментуючи слова Конора про те, що він нокаутує суперника ударом ногою.

"Кумедна обіцянка. Ти так само обіцяв пожертвування в мій фонд, і ти і твоя команда перестали відповідати після бою в січні. До скорої зустрічі", – написав Пор'є в соцмережі.

Нагадаємо, що третій бій між Пор'є і Макгрегором відбудеться 10 липня. У попередньому поєдинку Дастін сенсаційно нокаутував Конора у другому раунді.

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UFC Конор Макгрегор Дастин Порье

Джерело: Сегодня|Спорт

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