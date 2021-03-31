Макгрегор придумав, як стати чемпіоном. Як ніхто раніше до такого не додумався?

Колишній чемпіон UFC Конор Макгрегор поки не претендує на титули. Але чемпіонського пояса хочеться, тому боєць придумав, як стати чемпіоном. Він запропонував UFC створити пояс його імені. Ірландець хоче побитися за такий титул вже в третьому поєдинку з Дастіном Пор'є. Бій Макгрегор – Порье запланований на 10 липня, коли відбудеться турнір UFC 264.

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"Відчуваю, що саме час випустити цього малюка до наступного бою. Я прошу UFC створити пояс імені Макгрегора. Пропоную рожеве золото і рубіни. Можливо, жовте золото і смарагди. Це теж може бути непогано. Я відкритий для пропозицій по дизайну. Давайте зв'яжемося" , – написав Конор в соцмережах.

Нагадаємо, вперше бійці зустрілися у вересні 2014 року. Щоб вирубати Пор'є шість з половиною років тому, Конору знадобилося всього 106 секунд. Ірландець переміг американця однією лівою.

У січні 2021 року відбувся реванш. Тоді Конор заявляв, що переможе ще швидше, але поєдинок обернувся для нього катастрофою. Пор'є нокаутував Макгрегора в другому раунді. Це була перша поразка ірландця нокаутом.

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Макгрегор і Пор'є / Фото: Reuters

Марина Мороз про Конора Макгрегора

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