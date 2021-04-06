Беринчик послав Макгрегора і залишиться в Броварах: Поруч живу на ДВРЗ – через ліс перейти

Відомий український легкоатлет Денис Беринчик (15-0, 9 КО) у відповідь на питання, що б він вибрав – продовжувати бої в Броварах або бути в команді Макгрегора, від душі посміявся і відповів в жартівливій формі.

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"Продовжувати бої в Броварах. Непереможеним залишаюся, невиїзним, все за місцем, я там поруч живу на ДВРЗ. Через ліс перейти і – все. Якби Макгрегор запропонував бути в його команді – сказав би: "Іди на ##й". У мене своя команда, свій бренд, свій бокс, свої пояси медалі. Це я тільки можу взяти його в свою команду на зміцнення. Може, його і взяв би, може, він щось би підказав, як треба поводитися в медійному просторі", – сказав ОТДУШІВДУШУ

Денис Беринчик / Фото: K2 Promotions

Нагадаємо, що в березні Денис Беринчик захистив титул WBO International, нокаутувавши Хосе Санчесавже в третьому раунді. А після бою Денис кинув виклик не комусь із топових боксерів свого легкої ваги, а ірландському бійцеві ММА Артему Лобову. Він запропонував тому побитися на кулаках.

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Відповідь друга Макгрегора не змусила себе довго чекати: "Знімай подушки, влаштуємо махач". Бій планують 19 червня в Україні.

Нагадаємо, що Артем Лобов народився в Росії, але довгий час живе в Ірландії. Виступав у найсильнішій лізі змішаних єдиноборств – UFC, а також брав участь в турнірах по кулачних боїв Bare Knuckle FC. Дружить зі знаменитим ірландським бійцем Конором Макгрегором. За свою кар'єру провів 29 боїв – 13 перемог, 15 поразок і 1 нічия.

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