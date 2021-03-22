Знімай подушки, влаштуємо махач: друг Макгрегора прийняв виклик Берінчика

Український боксер хоче битися на кулаках з Лобовим

Відомий боєць змішаних єдиноборств Артем Лобов прийняв виклик Дениса Берінчика. Ірландець готовий побитися з нашим боксером на голих кулаках.

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Вчора Берінчик захистив титул WBO International, нокаутувавши Хосе Санчеса. Після бою Денис одягнув футболку із зображенням Лобова, на якій було написано: "Лобов, давай влаштуємо бійку". І заявив:

"Хочу викликати Артема Лобова на поєдинок на голих кулаках".

Відповідь не змусила себе довго чекати. Лобов опублікував відповідь в своєму Instagram:

"Давай. Знімай подушки з рук і влаштуємо справжній махач".

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Артем Лобов – боєць змішаних єдиноборств. Народився в Росії, але довгий час живе в Ірландії. Виступав у найсильнішій лізі – UFC, а також брав участь в турнірах з кулачних боїв Bare Knuckle FC. Дружить зі знаменитим ірландським бійцем Конором Макгрегором.

За свою кар'єру Лобов провів 29 боїв – 13 перемог, 15 поразок і 1 нічия.

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