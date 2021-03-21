Берінчика вивезли на бій в гіпсі – і він знищив противника

Сьогодні в Броварах пройшов вечір боксу, де головним став поєдинок за титул WBO International в легкій вазі. Українець Денис Берінчик зустрівся з чилійцем Хосе Санчесом.

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Денис, як завжди, ефектно вийшов в ринг. Цього разу нашого боксера вивезли на носилках в гіпсі, його супроводжували сексуальні медсестри.

А ось після бою медична допомога вже могла знадобитися Санчесу. Поєдинок вийшов швидкоплинним. Уже в третьому раунді Денис потужно пробив, а потім став добивати суперника. Рефері зупинив бій. Дострокова перемога Берінчика.

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32-річний Денис Берінчик захистив цей титул в четвертий раз в кар'єрі. Українець завоював пояс у грудні 2018 року в бою з філіппінцем Росекі Кристобалем. Потім Берінчик захистив титул в боях з японцем Ніхіто Аракавою, мексиканцем Лопесом Морено і аргентинцем Ектором Сармієнто. Всього українець провів вже 15 боїв і здобув 15 перемог.

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