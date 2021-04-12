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Порье обвинил Макгрегора во лжи: ирландец не сделал пожертвование в фонд помощи

12 апреля, 10:25

Александр Трикиша Александр Трикиша

По словам американца, ирландский боец не сдержал обещание

Американский боец смешанных единоборств Дастин Порье обвинил ирландца Конора Макгрегора во лжи. Боец UFC утверждает, что Конор не сдержал свое обещание сделать благотворительное пожертвование, которое он дал перед их предыдущим поединком.

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Тогда бойцы обсуждали благотворительный бой, а Конор должен был пожертвовать в фонд Порье для помощи нуждающимся 500 тысяч долларов. В январе сторона Макгрегора подтвердила перевод денег.

Но сам Порье заявил об обратном, комментируя слова Конора о том, что он нокаутирует соперника ударом ногой.

"Забавное обещание. Ты так же обещал пожертвование в мой фонд, и ты и твоя команда перестали отвечать после боя в январе. До скорой встречи", – написал Порье в соцсети.

Напомним, что третий бой между Порье и Макгрегором состоится 10 июля. В предыдущем поединке Дастин сенсационно нокаутировал Конора во втором раунде.

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UFC Конор Макгрегор Дастин Порье

Источник: Сегодня|Спорт

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