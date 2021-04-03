Конор попытается смыть позор кровью! Бой года в UFC подтвержден

Бывший временный чемпион UFC в легком весе американец Дастин Порье подписал контракт на третий поединок с бывшим чемпионом в двух весовых категориях ирландцем Конором Макгрегором.

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Конор тоже подтвердил подписание контракта эмоциональным постом в Instagram.

"Бой назначен! 10 июля вы увидите, что из себя представляет Мак. Настройся и уничтожь!" – написал Макгрегор.

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Бой Порье с Макгрегором пройдет 10 июля на турнире UFC 264. Поскольку промоушен снова начинает проводить мероприятия на аренах с болельщиками, не исключено, что их поединок пройдет за пределами Лас-Вегаса, так как в Неваде могут не разрешить к июлю проводить массовые мероприятия из-за COVID-19.

Не исключено, что победитель этого поединка может стать следующим в очереди на бой за вакантный титул UFC в легком весе, за который 15 мая на UFC 262 поспорят Майкл Чендлер и Чарльз Оливейра.

Напомним, впервые бойцы встретились в сентябре 2014 года. Чтобы вырубить Порье шесть с половиной лет назад, Конору понадобилось всего 106 секунд. Ирландец победил американца одной левой.

В январе 2021 года состоялся реванш. Тогда Конор заявлял, что победит еще быстрее, но поединок обернулся для него катастрофой. Порье нокаутировал Макгрегора во втором раунде. Это было первое поражение ирландца нокаутом.

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Макгрегор и Порье / Фото: Reuters

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