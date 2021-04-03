Конор спробує змити ганьбу кров'ю! Бій року в UFC підтверджений

Колишній тимчасовий чемпіон UFC у легкій вазі американець Дастін Пор'є підписав контракт на третій поєдинок з колишнім чемпіоном в двох вагових категоріях ірландцем Конором Макгрегором.

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Конор теж підтвердив підписання контракту емоційним постом в Instagram.

"Бій призначений! 10 липня ви побачите, ким є Мак. Налаштуйся і знищ!" – написав Макгрегор.

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Бій Пор'є з Макгрегором відбудеться 10 липня на турнірі UFC 264. Оскільки промоушен знову починає проводити заходи на аренах з уболівальниками, не виключено, що їхній поєдинок відбудеться за межами Лас-Вегаса, адже в Неваді можуть не дозволити до липня проводити масові заходи через COVID-19.

Не виключено, що переможець цього поєдинку може стати наступним у черзі на бій за вакантний титул UFC у легкій вазі, за який 15 травня на UFC 262 посперечаються Майкл Чендлер і Чарльз Олівейра.

Нагадаємо, вперше бійці зустрілися у вересні 2014 року. Щоб вирубати Пор'є Конору знадобилося всього 106 секунд. Ірландець переміг американця однією лівою.

У січні 2021 року відбувся реванш. Тоді Конор заявляв, що переможе ще швидше, але поєдинок обернувся для нього катастрофою. Пор'є нокаутував Макгрегора в другому раунді. Це була перша поразка ірландця нокаутом.

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Макгрегор і Пор'є / Фото: Reuters

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