Вже зовсім скоро! Макгрегор і Пор'є визначилися з датою третього бою

Бійці по разу перемагали один одного. Прийшов час остаточно визначити найсильнішого

Стала відома дата повернення в октагон найвідомішого бійця UFC Конора Макгрегора. Одіозний ірландець, який продав нещодавно власний бренд віскі, свій наступний бій проведе 10 липня – це буде третій бій проти американця Дастіна Пор'є, повідомляє bleacherreport.

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Нагадаємо, вперше бійці зустрілися у вересні 2014 року. Щоб вирубити Пор'є шість з половиною років тому, Конору знадобилося всього 106 секунд. Ірландець переміг американця однією лівою.

У січні 2021 року відбувся їх реванш. Тоді Конор заявляв, що переможе ще швидше, але поєдинок обернувся для нього катастрофою. Пор'є нокаутував Макгрегора в другому раунді. Це була перша поразка ірландця нокаутом.

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