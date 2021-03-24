Русский
$ 27,73
32,93
  1. Спорт
  2. Новини MMA

Вже зовсім скоро! Макгрегор і Пор'є визначилися з датою третього бою

24 березня, 20:13

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Бійці по разу перемагали один одного. Прийшов час остаточно визначити найсильнішого

Стала відома дата повернення в октагон найвідомішого бійця UFC Конора Макгрегора. Одіозний ірландець, який продав нещодавно власний бренд віскі, свій наступний бій проведе 10 липня – це буде третій бій проти американця Дастіна Пор'є, повідомляє bleacherreport.

Реклама

Читайте також: Макгрегор і Пор'є готуються провести третій бій влітку: "Це буде Роккі III"

Нагадаємо, вперше бійці зустрілися у вересні 2014 року. Щоб вирубити Пор'є шість з половиною років тому, Конору знадобилося всього 106 секунд. Ірландець переміг американця однією лівою.

У січні 2021 року відбувся їх реванш. Тоді Конор заявляв, що переможе ще швидше, але поєдинок обернувся для нього катастрофою. Пор'є нокаутував Макгрегора в другому раунді. Це була перша поразка ірландця нокаутом.

Читайте також: Макгрегор сенсаційно нокаутований: соцмережі вибухнули фотожабами

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

UFC Конор Макгрегор Дастин Порье

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Страшні кадри з MMA: боєць вирубив суперника і добив прийомом з рестлінгу
Страшні кадри з MMA: боєць вирубив суперника і добив прийомом з рестлінгуMMA
Боєць MMA під час больового прийому передав привіт на камеру: чумовое відео
Боєць MMA під час больового прийому передав привіт на камеру: чумовое відеоMMA
Дівчина-боєць знепритомніла на зважуванні перед боєм
Дівчина-боєць знепритомніла на зважуванні перед боємMMA
У Росії в ресторані вбили чемпіона ММА
У Росії в ресторані вбили чемпіона ММАMMA
Оце так! Усик зібрався в змішані єдиноборства, не дочекавшись бою з Джошуа
Оце так! Усик зібрався в змішані єдиноборства, не дочекавшись бою з ДжошуаБокс
Українського бійця позбавили чемпіонського пояса і відсторонили від турнірів на 4 роки
Українського бійця позбавили чемпіонського пояса і відсторонили від турнірів на 4 рокиMMA

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти