Оце так! Усик зібрався в змішані єдиноборства, не дочекавшись бою з Джошуа

Непереможний боксер-професіонал Олександр Усик здивував можливим переходом в інший вид спорту. Суперважковаговик роздумує над тим, чи не варто спробувати сили у змішаних єдиноборствах. Принаймні, серйозну пропозицію про це 34-річний уродженець Криму отримав.

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Про свої плани Олександр розповіла телеканалу XSport:

"Мені недавно Дана Вайт написав повідомлення, чи не хочу я спробувати себе в UFC. На що я відповів: "Надішліть мені, будь ласка, sms, я готовий". Так що у мене є багато варіантів, чим зайнятися в майбутньому. Я займаюся музикою, танцюю, став початківцем кроссфітером, виховую дітей. Півтора року я не буду чекати поки Джошуа і Ф'юрі розберуться між собою]. Я знайду з ким побоксувати".

Нагадаємо, українець є обов'язковим претендентом на чемпіонський бій з Ентоні Джошуа за версією WBO. Однак британець домовився про два поєдинки з Тайсоном Ф'юрі в 2021 році.

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Тим часом, Гірн готовий привезти Джойса до Києва на бій з Усиком. Так що, ймовірно, українець скоро зустрінеться з Джозефом за пояс тимчасового чемпіона WBO.

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