"Це буде Роккі III": Макгрегор і Пор'є готуються провести третій бій влітку

Один з найбільш очікуваних боїв 2021 року в змішаних єдиноборствах відбувся ще в січні, коли Конор Макгрегор несподівано програв Дастіну Пор'є. Однак на цьому з'ясування стосунків між ірландцем і американцем не завершилося. Глава UFC Дана Вайт впевнений, що незабаром на елітних бійців легкого дивізіону чекає третє побачення.

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Своїми думками Вайт поділився з MMA Junkie:

"Конор знову хоче битися. Він хоче матчу-реваншу з Дастіном Пор'є, і він хоче його якомога швидше. Ми над цим працюємо. Сподіваюся, бій відбудеться вже цього літа. Я думаю, що поразка повернула Макгрегора в дійсно хороший стан. Тепер це буде класичний Роккі III. Адже коли ви приїжджаєте на битву на яхті і в одязі Versace, у вас є всі гроші світу, важко залишатися голодним".

Фото: Jeff Bottari/Handout Photo via USA TODAY Sports

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При цьому Дана недавно розповідав, що у нього є ідея провести відбірковий турнір в легкій вазі. Його переможець міг би змусити повернутися в "клітку" непереможного чемпіона Хабіба Нурмагомедова.

Тим часом, зірка UFC показала ідеальне тіло.

Дивіться, як вели себе Конор і Дастін на зважуванні перед боєм:

Зважування та дуель поглядів перед боєм Макгрегор – Пор'є

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