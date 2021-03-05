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"Это будет Рокки III": Макгрегор и Порье готовятся провести третий бой летом

5 марта, 12:47

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Глава UFC Дана Уайт надеется и на возвращение в октагон Хабиба Нурмагомедова

Один из самых ожидаемых боев 2021 года в смешанных единоборствах состоялся еще в январе, когда Конор Макгрегор неожиданно проиграл Дастину Порье. Однако на этом выяснение отношений между ирландцем и американцем не завершилось. Глава UFC Дана Уайт уверен, что вскоре элитных бойцов легкого дивизиона ждет третье свидание.

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Своими мыслями Уайт поделился с MMA Junkie:

"Конор снова хочет драться. Он хочет матча-реванша с Дастином Порье, и он хочет его как можно скорее. Мы над этим работаем. Надеюсь, бой состоится уже этим летом.

Я думаю, что поражение вернуло Макгрегора в действительно хорошее состояние. Теперь это будет классический Рокки III. Ведь когда вы приезжаете на битву на яхте и в одежде Versace, у вас есть все деньги мира, трудно оставаться голодным".

Фото: Jeff Bottari/Handout Photo via USA TODAY Sports

Фото: Jeff Bottari/Handout Photo via USA TODAY Sports

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При этом Дана недавно рассказывал, что у него есть идея провести отборочный турнир в легком весе. Его победитель мог бы вынудить вернуться в "клетку" непобедимого чемпиона Хабиба Нурмагомедова.

Тем временем, звезда UFC показала идеальное тело.

Смотрите, как вели себя Конор и Дастин на взвешивании перед боем:

Взвешивание и дуэль взглядов перед боем Макгрегор – Порье

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бой реванш MMA UFC смешанные единоборства Конор Макгрегор Дастин Порье
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