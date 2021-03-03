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Летящим коленом в голову: определен нокаут месяца в ММА

3 марта, 13:09

Олег Люлька Олег Люлька

Кори Сэндхаген за 28 секунд вырубил своего соперника и получил 50 тысяч долларов премии – смотрите, как это было

Авторитетный ресурс по смешанным единоборствам MMA Junkie определил лучший нокаут месяца, присудив эту награду 28-летнему американцу Кори Сэндхагену за то, как на турнире UFC Fight Night 184 в Лас-Вегасе он вырубил своего 39-летнего соотечественника Фрэнки Эдгара.

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Уже на 28-й секунде поединка Сэндхаген в эффектном прыжке коленом ударил в голову Эдгара, заставив того в бессознательном состоянии рухнуть на пол октагона.

Как мы писали ранее, за этот нокаут Сэндхаген удостоится от организаторов вечера бонуса в 50 тысяч долларов.

"Нокаут, который запомнится на века", – не удержался от столь восторженной оценки один из телекомментаторов боя

Нокаут от Кори Сэндхагена

Нокаут от Кори Сэндхагена / Фото: Getty Images

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Добавим, что прозвище Кори Сэнхагена – "Сендмен", то есть "Песочный человек". Этот мифический персонаж сыпал магическую пыль в глаза детям, пока они спали. Кори же "сыпет" ударами в голову своим соперникам.

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Отметим, что этот трюк Сэндхагена стал вторым по скорости нокаутом "летящим коленом" в истории UFC после удара, которым Хорхе Масвидаль уложил Бена Аскрена в 2019 году уже на пятой секунде поединка.

Смотрите еще один яркий нокаут в ММА

Эммануэль Кэлхун. Нокаут в ММА Видео: Instagram

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нокаут MMA UFC Кори Сэндхаген

Источник: Сегодня|Спорт

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