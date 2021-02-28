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Одной левой вырубил 148 килограммов ада: видео убойного нокаута

28 февраля, 00:37

Олег Люлька Олег Люлька

Новозеландский "малыш" Хэми Ахио превратил своего соперника-великана в отбивную

В новозеландском Окленде состоялся поединок боксеров-супертяжей в стиле "Давид против Голиафа". Местный "малыш" Хэми Ахио (183 см, 104 кг) избил американского гиганта Джулиуса Лонга (216 см, 148 кг).

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Преимущество в массе и росте 43-летнему Лонгу по прозвищу "Возвышающийся ад" не помогло. 30-летний Хэми "Жара" Ахио превратил своего соперника-великана в отбивную, бомбардируя его по корпусу и громадной голове.

Довольно долго гиганту Лонгу удавалось держать удар, но в конце седьмого раунда 8-раундовского боя великан, получив резкий левый удар в челюсть, упал на настил ринга. В этот момент из угла американца прилетело белое полотенце и приземлилось ему аккурат чуть ниже пояса. Нокаут!

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Полный бой Ахио – Лонг

Отметим, что для Ахио эта победа стала 17-й на профи-ринге и 12-й, добытой досрочно. Хэми не проигрывал еще ни разу.

А вот поверженный им Лонг потерпел 25-е поражение при 18 победах. Интересно, что в свободное от бокса время Джулиус работает шеф-поваром.

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Ахио vs Лонг

Ахио vs Лонг / Фото: Getty Images

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бокс нокаут видео нокаута

Источник: Сегодня|Спорт

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