"Новозеландский Кличко" избил до крови земляка и жаждет "скальпа" Усика

В Новой Зеландии состоялся поединок двух местных супертяжеловесов: бывший чемпион мира в хэвивейте Джозеф Паркер по очкам победил Джуниора Фа, доселе не знавшего горечи поражений. Итогом 12 раундов стали оценки судей: 119-109, 115-113, 117-111 – все в пользу Паркера.
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Лучшие моменты боя Паркер – Фа
Отметим, что Паркер несколько раз хорошо приложился к Фа, над левым глазом у которого открылось рассечение. Лицо Джуниора залило кровью. Тем не менее он, с помощью катмена, смог отбоксировать все 12 раундов, однако все-таки проиграл.
В 2018 году Джозеф Паркер единогласным решением судей проиграл сперва Энтони Джошуа, а затем Диллиану Уайту. Однако эта победа над Джуниором Фа может реанимировать карьеру 29-летнего Паркера по прозвищу "Благословленный деревней".
Напомним, ранее Паркер пообещал нанести первое поражение Александру Усику в супертяжах.
"Я считаю, что Усик будет отличным вызовом для меня. Я тоже умею боксировать. Как закончится наш бой? Я ставлю на себя в любом поединке. Если я хорошо приложусь, то нокаутирую любого", – пригрозил украинцу Джозеф Паркер
Добавим, что в марте 2015 года Паркер в качестве спарринг-партнера помогал Владимиру Кличко готовиться к бою с Брайантом Дженнингсом. Тогда Кличко лестно отозвался о Паркере, сказав: "Он очень талантливый… В некотором роде я вижу в Джозефе себя самого. Габариты Паркера (193 см, 104 кг) идеальны. И мне нравится, когда спарринг-партнерами становятся ребята, которые стремятся стать чемпионами. Он заставил меня поработать".
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