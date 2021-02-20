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Завалил "кабана" весом 190 кг: нокаут от зека-убийцы в самом "жирном" бою в истории бокса

20 февраля, 22:45

Олег Люлька Олег Люлька

Максим Новоселов, отсидевший более десяти лет в тюрьме, вырубил Дениса "Папу" Вильданова

Российский представитель смешанных единоборств, чемпион Европы по самбо Максим Новоселов, который более 10 лет провел в местах лишения свободы, одержал победу нокаутом над Денисом Вильдановым в поединке "мешков" по правилам бокса в Москве.

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Этот поединок может претендовать на статус самого "жирного" боя в истории бокса, учитывая суммарный вес соперников. На взвешивании они показали на двоих 320 кг: вес Вильданова составил 190 кг, а Новоселова – 130 кг.

В ринге победил более легкий Новоселов, нокаутировавший своего визави в четвертом раунде.

Отметим, что проигравший Новоселову Вильданов по прозвищу "Папа" ранее играл в американский футбол и называет себя обладателем "самого большого бицепса в России".

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Ранее Новоселов рассказывал, как проходят подпольные бои в тюрьме.

"У нас, кто понимает, были небольшие промежутки между промзоной и жилзоной. В коридорах все это проходило, где не было видеонаблюдения. Это происходило, когда не было рядом сотрудников. Либо договаривались с сотрудниками, чтобы их не было на тот момент. Проходили бои, дрались, синяки и повреждения объясняли производственными травмами: поскользнулся, упал. Не было тяжелых последствий, чтобы убивали… В основном, разбили нос, глаз. Крупных переломов даже не было"

"Я как никто другой знаю, как в колонии проходят бои. Там в основном на кону стоит твоя независимость", – приводит слова 47-летнего Новоселова РЕН ТВ

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В 1993 году Новоселов был осужден по обвинению в убийстве. В 2007-м стал чемпионом Европы по самбо. В 2012 году получил еще один тюремный срок за покровительство наркобизнеса. Сейчас продолжает спортивную карьеру.

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Источник: Сегодня|Спорт

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