В стиле Кличко! Убийственный нокаут правым "молотком" от американского "Ниндзи"

Свой предыдущий бой Нгуен проиграл после "летящего колена", а в этот раз выиграл сумасшедшим ударом кулаком

Турнир по смешанным единоборствам Legacy Fighting Alliance 100 в Парк-Сити, штат Канзас, отметился ярким шоу от американца Стивена Нгуена по прозвищу "Ниндзя", который уже на 30-й секунде боя уничтожил своего соотечественника Хорхе Хуареса.

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На этот поединок у "Ниндзи" была особая мотивация, ведь в своем предыдущем сражении, после шести побед в "клетке", он потерпел первое в карьере поражение, уступив после нокаута "летящим коленом" Аалону Крузу. Это было еще летом 2019-го.

Немудрено, что снова выйдя в октагон полтора года спустя, Стивен Нгуен без "разведки" набросился на своего визави, вырубив его правым ударом в голову – в стиле "Доктора Стального молота" Владимира Кличко.

Хорхе "Воин" Хуарес упал лицом в пол в полной "отключке", что означало досрочную победу Нгуена. Однако "Ниндзя" для верности еще раз ударил своего и так уже поверженного соперника по спине, что, пожалуй, уже вряд ли делает ему честь.

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