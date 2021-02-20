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У стилі Кличка! Убивчий нокаут правим "молотком" від американського "Ніндзі"

20 лютого, 21:21

Олег Люлька Олег Люлька

Свій попередній бій Нгуєн програв після "летючого коліна", а цього разу виграв божевільним ударом кулаком

Турнір зі змішаних єдиноборств Legacy Fighting Alliance 100 в Парк-Сіті, штат Канзас, відзначився яскравим шоу від американця Стівена Нгуєна на прізвисько "Ніндзя", який вже на 30-й секунді бою знищив свого співвітчизника Хорхе Хуареса.

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На цей поєдинок у "Ніндзі" була особлива мотивація, адже в своєму попередньому бою, після шести перемог в "клітці", він зазнав першої в кар'єрі поразки, поступившись після нокауту "летючим коліном" Аалону Крузу. Це було ще влітку 2019-го.

Не дивно, що знову вийшовши в октагон півтора роки по тому, Стівен Нгуєн без "розвідки" накинувся на свого візаві, вирубивши його правим ударом в голову – в стилі "Доктора Сталевого молота" Володимира Кличка.

Хорхе "Воїн" Хуарес впав обличчям в підлогу в повній "відключці", що означало дострокову перемогу Нгуєна. Однак "Ніндзя" для певності ще раз вдарив свого і так вже поваленого суперника по спині, що, мабуть, уже навряд чи робить йому честь.

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нокаут MMA змішані єдиноборства відео нокауту

Джерело: Сегодня|Спорт

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