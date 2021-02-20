После таких ударов не выживают, а он ответил "анакондой"! Потрясающая развязка в ММА

Американский представитель смешанных единоборств Чарльз Джонсон удивил на турнире LFA 100 в Парк-Сити, штат Канзас, в соглавном поединке вечера одолев своего доселе непобедимого соотечественника Карли Пангилинана.
Во втором раунде поединка Пангилинан попал Джонсону в голову правым боковым и тут же добавил левым, казалось бы, практически "убив" соперника. Но Джонсон каким-то невероятным образом сумел не только прийти в себя после пропущенных ударов, но и мгновенно ответить своему визави.
Захватив шею Пангилинана по прозвищу "Мальчик шеф-повар", Джонсон надавил на нее своим бицепсом и перекрыл поток крови к головному мозгу Карли. Тому пришлось сдаться – рефери зафиксировал победу Джонсона удушением "анакондой".
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