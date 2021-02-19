Поднялся после нокдауна и замесил соперника: бой-триллер из дивизиона Усика

Невероятно зрелищным получился поединок двух малоизвестных боксеров-супертяжеловесов Джейдена Бута и Кейта Райделла Мейса-младшего в США. Уже в первом раунде Мейс имел возможность завершить поединок досрочно, когда едва не уничтожил своего соперника возле канатов. Тогда казалось, что от глубокого нокаута Бута спас только рефери.

Реклама

Читайте также: Коленом в челюсть: эффектный нокаут спустя 25 секунд боя

Однако, Джейден быстро восстановился, а тот нокдаун лишь разозлил его. Уже в следующем раунде Бут отправил Мейса в нокдаун, а в третьем завершил начатое, нанеся своему сопернику первое поражение в карьере после восьми побед подряд. Бут же одержал третью победу при двух поражениях.

Ранее мы писали об эффектном нокауте в боксе после серии ударов в голову. Скорее всего, рефери ошибся, позволив продолжить бой после нокдауна.

А перед этим боец победил после удара локтем с разворота- такого нокаута вы еще не видели. Джихад Юнусов вырубил Леонардо Лимбергера с одного удара.

Реклама

Также мы сообщали, что боец чуть не проглотил язык после нокаута: жуткое видео из смешанных единоборств. Поединок мог бы завершиться трагически.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама