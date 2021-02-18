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Ломаченко вышел в эфир после дня рождения из салона машины

18 февраля, 18:27

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

В среду прославленному украинскому боксеру исполнилось 33 года

Бывший чемпион мира по боксу и среди профессионалов, и среди любителей Василий Ломаченко 17 февраля отметил 33-летие. Вчера Усик оригинальным фото поздравил Ломаченко: "Брат, ты мега человек". На следующий день после праздника спортсмен из Белгорода-Днестровского ответил на приятные слова в свой адрес.

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Василий в четверг под вечер опубликовал видео на своей страничке в Instagram. Лома предстал в салоне автомобиля и записал "ответку" на смартфон:

"Хотел бы поблагодарить всех за теплые слова, за поздравления. Очень много получил поздравлений в свой адрес с разных уголков нашей планеты. Очень приятно, спасибо огромное. Взаимные пожелания вам. Хорошего настроения, крепкого здоровья, всего самого доброго и наилучшего".

Напомним, что Ломаченко является самым популярным украинским спортсменом в Instagram, имея более миллиона подписчиков. За час его новый видеоролик посмотрело около 190 тысяч человек!

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Смотрите, как Вася встретился со старыми друзьями – Беринчиком и Усиком:

Беринчик обращается к Ломаченко, Усик смеется

Накануне Ломаченко сам себя поздравил с днем рождения и сразу же занялся рекламой.

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