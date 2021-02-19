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Піднявся після нокдауну і замісив суперника: бій-трилер з дивізіону Усика

19 лютого, 00:08

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Урок прояви бійцівських якостей від Джейдена Бута

Неймовірно видовищним вийшов поєдинок двох маловідомих боксерів-суперважковаговиків Джейдена Бута і Кейта Райделла Мейса-молодшого в США. Уже в першому раунді Мейс мав можливість завершити поєдинок достроково, коли ледь не знищив свого суперника біля канатів. Тоді здавалося, що від глибокого нокауту Бута врятував тільки рефері.

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Однак, Джейден швидко відновився, а той нокдаун лише розлютив його. Уже в наступному раунді Бут відправив Мейса в нокдаун, а в третьому завершив розпочате, завдавши своєму супернику першої поразки в кар'єрі після восьми перемог поспіль. Бут же здобув третю перемогу при двох поразках.

Раніше ми писали про ефектний нокаут в боксі після серії ударів в голову. Швидше за все, рефері помилився, дозволивши продовжити бій після нокдауну.

А перед цим боєць переміг після удару ліктем з розвороту – такого нокауту ви ще не бачили. Джихад Юнусов вирубив Леонардо Лімбергера з одного удару.

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Також ми повідомляли, що боєць мало не проковтнув язик після нокауту: моторошне відео зі змішаних єдиноборств. Поєдинок міг би завершитися трагічно.

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бокс нокаут відео нокауту

Джерело: Сегодня|Спорт

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