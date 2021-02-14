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Ефектний нокаут у боксі після серії ударів в голову

14 лютого, 10:41

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Рефері помилився, дозволивши продовжити бій після нокдауну

Британський боксер Лі Вуд здобув яскраву перемогу над своїм співвітчизником Рісом Моулдом, для якого ця поразка стала першою в кар'єрі, і завоював титул чемпіона Британії в напівлегкій вазі.

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Розв'язка поєдинку настала в дев'ятому раунді. Вуд різким ударом з лівої відправив Моулда в нокдаун. Ріс зумів піднятися на ноги, але протримався лише кілька секунд – вже в наступній атаці Вуд обрушив на суперника серію ударів в голову, після чого рефері змушений був зупинити бій, бо Моулд вже навіть не захищався.

Раніше ми писали, що Річард Коммі нокаутував Джексона Мартінеса, після чого станцював на рингу. Для ексчемпіона це був перший бій за 14 місяців.

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бокс нокаут відео нокауту

Джерело: Сегодня|Спорт

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