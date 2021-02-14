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UFC 258: чемпіон ледь не програв на перших секундах, але встав і переміг нокаутом

14 лютого, 08:33

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Камару Усман і Гілберт Бернс видали видовищний поєдинок

У головному поєдинку UFC 258 чинний чемпіон в напівсередній вазі Камару Усман успішно захистив титул в поєдинку проти Гілберта Бернса. На самому початку поєдинку Бернс був близький до сенсаційної перемоги, коли потужним ударом ледь не відправив Усмана в нокаут.

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Однак чемпіон зумів не тільки швидко піднятися на ноги, але і дати відсіч. А в третьому раунді вже сам Камару спочатку точним ударом відправив суперника на канвас, а потім накинувся добивати. Після серії жорстоких ударів рефері зупинив бій – перемога Усмана технічним нокаутом.

Усман здобув 18-ту перемогу в MMA при всього одній поразці, яка сталася ще в другому його бою в профі. Барнс зазнав четвертої поразки і перше – з липня 2018 року. Також на його рахунку 19 перемог. Після оголошення переможця Бернс навіть не зміг стримати сльози.

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нокаут MMA UFC змішані єдиноборства відео нокауту Камару Усман Гілберт Бернс

Джерело: Сегодня|Спорт

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