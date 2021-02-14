Боксер мало не вилетів за канати, а переможець станцював у стилі Усика

Потенційний суперник українця Василя Ломаченка ганець Річард Коммі повернувся на ринг після поразки від Теофімо Лопеса ще в грудні 2019 року. Сьогодні вночі колишній чемпіон за версією IBF в легкій вазі ефектно розібрався з Джексоном Мартінесом з Домініканської Республіки.

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У шостому раунді Коммі несподіваним хуком правою вирубив суперника, який мало не вилетів за канати. Цікаво, що на той момент бій був рівним. Боксери завдали практично однакову кількість ударів, а Мартінес навіть був трохи точнішим.

На радощах від перемоги Коммі взявся танцювати прямо в рингу, як це робив Олександр Усик на переможній Олімпіаді-2012 в Лондоні.

Цікаво, що колишній кривдник Коммі Теофімо Лопес підтримував його в поєдинку проти Мартінеса. Перед боєм Лопес зайшов до роздягальні Коммі, а під час бою перебував в кутку ганця, підбадьорюючи його і даючи поради, пише ESPN.

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Раніше ми писали, що "кат" Ломаченка надів футболку з тризубом і прокричав "Слава Україні!". Теофімо Лопес вимовив слова, які від його української "жертви" чути не доводилося.

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