"Кат" Ломаченка надів футболку з тризубом і прокричав "Слава Україні!"

Теофімо Лопес виголосив фразу, яку від його української "жертви" чути не доводилося

Абсолютний чемпіон світу в легкій вазі Теофімо Лопес, який у поєдинку за цей титул переміг у жовтні Василя Ломаченка, у США записав привітання для своїх українських уболівальників.

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Відеозвернення у себе в Instagram опублікував спортивний юрист Микола Ковальчук, який свого часу був партнером Олександра Усика, а тепер співпрацює з командою американця Лопеса.

"Всім привіт! Це Теофімо Лопес. Хочу подякувати всім своїм українським фанатам. Слава Україні!" – сказав Лопес, вимовивши останню фразу українською мовою. При цьому на Теофімо була футболка з гербом України – подарунок від Ковальчука.

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З вуст самого Ломаченка таку фразу вболівальникам чути не доводилося. А ось його кум Олександр Усик заявляв, що не вважає її ознакою патріотизму.

"Якби вигукування, які, скажімо так, сидять у декого в голові, повернули мир в мою країну або підняли пенсію пенсіонерам чи усмішки тим, хто не посміхається, кричав би 24 години на добу", – казав Усик.

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