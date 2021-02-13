Ліктем з розвороту: такого нокауту ви ще не бачили

Російський боєць ММА Джихад Юнусов здобув ефектну перемогу на турнірі Absolute Championship Akhmat 117 над Леонардо Лімбергером. Нокаут в цьому поєдинку цілком може претендувати на один з найкращих в цьому році.

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У другому раунді Юнусов і Лімбергер зіткнулися біля сітки. Бразилець затиснув росіянина в районі свого пояса, однак Юнусов якимось чином зумів вирватися і різким ударом ліктем з розвороту влучив супернику прямо в голову.

Раніше ми писали, що боєць мало не проковтнув язик після нокауту- моторошне відео зі змішаних єдиноборств. Поєдинок міг би завершитися трагічно.

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