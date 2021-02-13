"Не про**рай кар'єру": фанати не радять Ломаченку битися з японцем

Український боксер Василь Ломаченко запитав у своїх уболівальників думки щодо потенційного суперника японця Масайосі Накатані, однак не отримав схвалення від своїх фанатів. Більшість з них вважають, що японець – не рівень Василя, а один з підписників і зовсім заявив, що українцеві потрібно йти з боксу.

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Фанати вважають, що Ломаченку потрібно боротися за право провести реванш з Теофімо Лопесом. В крайньому випадку, погоджуватися на поєдинок з суперником рівня Джервонти Девіса або інший титульний бій.

Закінчуй з боксом

Вася! Тільки не розкачуйся перші п'ять раундів!

Суперник хороший, але перемога над ним нічого не дасть, хотілося б бій за пояс в будь-якій можливій категорії, але розумію, що домовитися складно – це бізнес

Не про**рай кар'єру... це непотрібний бій...

Хотілося б, щоб Лопес отримав все-таки

Василю, вас зливають, тільки Джервонта або Лопес. Більше ні на кого не погоджуйтеся!

Тільки реванш

А реванш з Лопесом? Чи здувся цей нікчемний?

Ні, спочатку реванш з Лопесом

Нагадаємо, що Ломаченка остаточно відшили з реваншем: Лопес назвав наступного суперника. Американський чемпіон зустрінеться з австралійцем в легкій вазі і будує плани на майбутнє.

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На рахунку 31-річного японця 19 перемог (13 – нокаутом) і одна поразка – від кривдника Васі Теофімо Лопеса. Втім, Масайосі швидко відійшов від невдачі і в попередньому поєдинку в грудні 2020 року нокаутував Фелікса Вердехо і завоював титул інтерконтинентального чемпіона WBO.

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