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"Не про**рай кар'єру": фанати не радять Ломаченку битися з японцем

13 лютого, 14:54

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Шанувальники українця радять йому домагатися реваншу з Теофімо Лопесом

Український боксер Василь Ломаченко запитав у своїх уболівальників думки щодо потенційного суперника японця Масайосі Накатані, однак не отримав схвалення від своїх фанатів. Більшість з них вважають, що японець – не рівень Василя, а один з підписників і зовсім заявив, що українцеві потрібно йти з боксу.

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Фанати вважають, що Ломаченку потрібно боротися за право провести реванш з Теофімо Лопесом. В крайньому випадку, погоджуватися на поєдинок з суперником рівня Джервонти Девіса або інший титульний бій.

  • Закінчуй з боксом
  • Вася! Тільки не розкачуйся перші п'ять раундів!
  • Суперник хороший, але перемога над ним нічого не дасть, хотілося б бій за пояс в будь-якій можливій категорії, але розумію, що домовитися складно – це бізнес
  • Не про**рай кар'єру... це непотрібний бій...
  • Хотілося б, щоб Лопес отримав все-таки
  • Василю, вас зливають, тільки Джервонта або Лопес. Більше ні на кого не погоджуйтеся!
  • Тільки реванш
  • А реванш з Лопесом? Чи здувся цей нікчемний?
  • Ні, спочатку реванш з Лопесом

Нагадаємо, що Ломаченка остаточно відшили з реваншем: Лопес назвав наступного суперника. Американський чемпіон зустрінеться з австралійцем в легкій вазі і будує плани на майбутнє.

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На рахунку 31-річного японця 19 перемог (13 – нокаутом) і одна поразка – від кривдника Васі Теофімо Лопеса. Втім, Масайосі швидко відійшов від невдачі і в попередньому поєдинку в грудні 2020 року нокаутував Фелікса Вердехо і завоював титул інтерконтинентального чемпіона WBO.

Берынчик, Ломаченко і Усик знову зустрілися:

Берінчик звертається до Ломаченка, Усик сміється

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бокс Василь Ломаченко Масаьосі Накатані

Джерело: Сегодня|Спорт

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