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Кличко пішов грати в хокей: коли сніг і мороз – у радість

12 лютого, 23:27

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Знаменитий боксер не соромиться займатися іншими видами спорту

Володимир Кличко після закінчення кар'єри в боксі не втомлюється знаходити собі нові заняття. Розважається, пише книги і пробує свої сили в інших видах спорту. Звісно, трохи не на тому рівні, що в боксі. Сьогодні 44-річний Кличко показав, як у компанії знайомих освоює хокей.

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Володя на своїх сторінках у соцмережах виклав фото і відео зимових забав на льоду зі своєю участю. "Отримав багато задоволення, спробувавши грати в хокей", – повідомив зірковий українець.

Нещодавно Кличко похвалився своєю великою іграшкою.

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Спортсмен не сумує від того, що в хокеї у нього виходить не дуже добре. Адже головне не це, а те, що заняття спортом приносять радість.

"Борися", – чується над імпровізованою ареною. І Володя, за його твердженнями, старається, хоча освоювати ковзани непросто.

В січні Кличко ризикнув сходити на риболовлю в лютий мороз і навіть щось зловив.

Згадаймо, як Володимир рекламував свою книгу:

Відео: Instagram

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фото відео зима хокей бокс Володимир Кличко
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