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Кличко ушел играть в хоккей: когда снег и мороз – в радость

12 февраля, 23:27

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Знаменитый боксер не стесняется заниматься другими видами спорта

Владимир Кличко после окончания карьеры в боксе не устает находить себе новые занятия. Развлекается, пишет книги и пробует свои силы в других видах спорта. Конечно, немного не на том уровне, что в боксе. Сегодня 44-летний Кличко показал, как в компании знакомых осваивает хоккей.

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Володя на своих страничках в соцсетях выложил фото и видео зимних забав на льду со своим участием. "Получил много удовольствия, попробовав играть в хоккей", – сообщил звездный украинец.

Недавно Кличко похвастался своей большой игрушкой.

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Спортсмен не унывает от того, что в хоккее у него выходит не наилучшим образом. Ведь главное не это, а то, что занятия спортом приносят радость.

Владимир Кличко забрасывает шайбу

"Борись", – слышится над импровизированной ареной. И Володя, по его утверждениям, старается, хотя осваивать коньки непросто.

Владимир Кличко играет в хоккей на льду и борется

В январе Кличко рискнул сходить на рыбалку в лютый мороз и даже что-то поймал.

Вспомним, как Владимир рекламировал свою книгу:

Владимир Кличко анонсировал свою книгу Видео: Instagram

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фото видео зима хоккей бокс Владимир Кличко
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