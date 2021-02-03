Большой у большого парня: Кличко похвастался своей игрушкой

Легенда украинского бокса Владимир Кличко холодное снежное время в Украине использует по максимуму. Недавно Кличко пошел на рыбалку в лютый мороз.

Реклама

Теперь Владимир удивил своим огромным снегоходом. Фотографию боксер запостил в Facebook.

"Большой парень нуждается в большом снегоходе", – подписал снимок Кличко.

Наш квиз: Угадай спортсмена по автографу

Ранее мы также сообщали, что Владимир Кличко включен в Зал славы бокса, где он составил компанию своему старшему брату Виталию. Однако сегодня стало известно, что церемония включения в Зал славы перенесена на следующий год из-за пандемии коронавируса.

Реклама

Читайте также: Тяжелые времена: как братьев Кличко побили американские братья

За свою карьеру Владимир Кличко одержал 64 победы в профи, потерпев лишь пять поражений. На протяжении целого десятилетия украинец доминировал в супертяжелом весе. Он установил рекорд по количеству побежденных соперников в боях за титул чемпиона мира. Также Кличко владел титулом чемпиона мира на протяжении рекордных 4382 дней (12 лет).

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама