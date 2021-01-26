Кличко ризикнув сходити на риболовлю в лютий мороз і навіть дещо зловив

Український боксер вже просто не знає, чим зайняти себе цієї зими

Легендарний український супертяж Володимир Кличко ризикнув сходити на зимову риболовлю в найсильніші морози. Колишній чемпіон світу навіть дещо зловив у таку сувору погоду. Раніше брати Клички показали свою сутичку.

"До речі, про витривалість. Спробуйте зловити рибу в -20 С або -4 градуси за Фаренгейтом. Є ще чудові ідеї, чим зайнятися цієї зими? На жаль, гірськолижні курорти все ще закриті...?" – написав боксер у Facebook.

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У відповідь на пост Володимира його фоловери запропонували йому купити телескоп і дивитися на небо, купувати рибу в супермаркеті, а також запросили до Міннесоти, де морози доходять до -24, а відчувається як -25. "Навіть на пенсії хлопець все ще терпляче готується до майбутнього поєдинку", – написав захоплений фанат Кличко.

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Раніше ми також повідомляли, що Володимир Кличко включений до Залу слави боксу, де він склав компанію своєму старшому братові Віталію.

Дивіться, як Володимир Кличко провів спаринг з Холіфілдом

Володимир Кличко провів спаринг з Евандером Холіфілдом Відео: Instagram

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