Русский
$ 28,05
34,01
  1. Спорт
  2. Новини боксу

Брати Клички показали свою сутичку

16 січня, 23:31

Олег Люлька Олег Люлька

Це було не тільки протистояння м'язів, але і поглядів

44-річний Володимир Кличко опублікував фото сутички зі своїм старшим братом – 49-річним Віталієм.

Реклама

Знамениті боксери, старший із яких є мером Києва, зійшлися лицем до лиця в боротьбі на руках – армрестлінгу. Це була не тільки битва м'язів, а й поглядів.

Читайте також: Важкі часи: як братів Кличків побили американські брати

"Братство", – підписав Володимир фото в Instagram

Тим часом підписники почали гадати.

"Хто ж виграв?" – задався питанням один із фоловерів Володимира

"Кличко", – опублікував свою безпрограшну версію-відповідь інший підписник "Доктора Сталевого молота"

Реклама

Володимир і Віталій Клички

Володимир і Віталій Клички / Фото: Братство Кличко

Нещодавно в своїй книзі "Управління викликами..." Володимир Кличко розповідав: "Ми пообіцяли мамі ніколи не битися один проти одного. І дотримувалися слова. Навіть у показових боях ми не піднімемо кулаки один на одного. "Вам потрібно просто вдавати", – наполягали тренер зі спонсорами. Але і цього ми не хотіли: "Тоді ми будемо обманювати глядачів".

Читайте також: Алі викинув медаль, а Кличко – продав: рейтинг легенд профі боксу, які були чемпіонами ОІ

Раніше ми писали, що Володимир Кличко включений до Залу слави боксу. Він не перший українець, але може стати унікальним.

Володимир Кличко провів спаринг з Евандером Холіфілдом Відео: Instagram
Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

боксери Віталій Кличко Володимир Кличко армреслінг

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Флойд Мейвезер завів роман зі стриптизеркою. Вона копія Мерлін Монро
Флойд Мейвезер завів роман зі стриптизеркою. Вона копія Мерлін МонроБокс
Вибираємо найкращий нокаут 2020 року: від Повєткіна до спадкоємця Мейвезера
Вибираємо найкращий нокаут 2020 року: від Повєткіна до спадкоємця МейвезераБокс
Уайлдер здивується, коли буде битися з Усиком: де зустрінуться супертяжі
Уайлдер здивується, коли буде битися з Усиком: де зустрінуться супертяжіБокс
Дружина Усика поділилася новими чуттєвими фото
Дружина Усика поділилася новими чуттєвими фотоБокс
Грандіозний обман або феноменальний рекорд? Вся правда про 44 перемоги нокаутом поспіль
Грандіозний обман або феноменальний рекорд? Вся правда про 44 перемоги нокаутом поспільБокс
Реванш відкладається: кривдникові Ломаченка призначили нового суперника з загрозою позбавлення титулу
Реванш відкладається: кривдникові Ломаченка призначили нового суперника з загрозою позбавлення титулуБокс

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти