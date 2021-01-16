Брати Клички показали свою сутичку

Це було не тільки протистояння м'язів, але і поглядів

44-річний Володимир Кличко опублікував фото сутички зі своїм старшим братом – 49-річним Віталієм.

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Знамениті боксери, старший із яких є мером Києва, зійшлися лицем до лиця в боротьбі на руках – армрестлінгу. Це була не тільки битва м'язів, а й поглядів.

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"Братство", – підписав Володимир фото в Instagram

Тим часом підписники почали гадати.

"Хто ж виграв?" – задався питанням один із фоловерів Володимира

"Кличко", – опублікував свою безпрограшну версію-відповідь інший підписник "Доктора Сталевого молота"

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Володимир і Віталій Клички / Фото: Братство Кличко

Нещодавно в своїй книзі "Управління викликами..." Володимир Кличко розповідав: "Ми пообіцяли мамі ніколи не битися один проти одного. І дотримувалися слова. Навіть у показових боях ми не піднімемо кулаки один на одного. "Вам потрібно просто вдавати", – наполягали тренер зі спонсорами. Але і цього ми не хотіли: "Тоді ми будемо обманювати глядачів".

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Раніше ми писали, що Володимир Кличко включений до Залу слави боксу. Він не перший українець, але може стати унікальним.

Володимир Кличко провів спаринг з Евандером Холіфілдом Відео: Instagram

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