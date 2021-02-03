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Великий у великого хлопця: Кличко похвалився своєю іграшкою

3 лютого, 21:29

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Боксер катається на снігоході

Легенда українського боксу Володимир Кличко холодну сніжну пору в Україні використовує по максимуму. Нещодавно Кличко пішов на риболовлю в лютий мороз.

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Тепер Володимир здивував своїм величезним снігоходом. Фотографію боксер запостив у Facebook.

"Великий хлопець потребує великого снігохода", – підписав знімок Кличко.

Наш квіз: Вгадай спортсмена за автографом

Раніше ми також повідомляли, що Володимир Кличко включений до Зали слави боксу, де він склав компанію своєму старшому братові Віталію. Однак сьогодні стало відомо, що церемонія включення до Зали слави перенесена на наступний рік через пандемію коронавірусу.

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За свою кар'єру Володимир Кличко здобув 64 перемоги в профі, зазнавши лише п'ять поразок. Протягом цілого десятиліття українець домінував у суперважкій вазі. Він встановив рекорд за кількістю переможених суперників в боях за титул чемпіона світу. Також Кличко володів титулом чемпіона світу протягом рекордних 4382 днів (12 років).

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бокс снігохід боксер Володимир Кличко
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