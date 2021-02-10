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Боєць задушив суперника до конвульсій завдяки брудному вчинку

10 лютого, 19:31

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Замість привітання Сагар Кашьяп накинувся на Шівама Кумара і став душити

Спорт – це не тільки перемоги, а й повага до суперника. Однак іншої думки про це боєць змішаних єдиноборств Сагар Кашьяп, який одержав брудну перемогу над своїм співвітчизником Шівамом Кумаром вже в першому раунді на турнірі The Hero Pro Fight Night 4: Fighter's Breed в Індії.

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Кумар за доброю традицією хотів привітати Кашьяпа перед початком бою, однак той відповів тим, що схопив опонента за шию і став душити, поки Шівам не знепритомнів.

При цьому, Кашьяп відпустив шию Кумара тільки тоді, коли його тіло почало смикатися в конвульсіях, а руки застигли в неприродній позі. Рефері у ту ж мить кинувся на допомогу бійцю, а Кашьяп в цей час радів перемозі.

Раніше ми писали, що бій UFC зупинили через страшну гематому у бійця. Жахливу травму Джастін Джейнс отримав у поєдинку з Девонте Смітом на турнірі UFC Fight Night 184.

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А в головному поєдинку UFC Fight Night 184 Олександр Волков у другому раунді нокаутував Алістара Оверіма. Після поєдинку Волков поїхав до лікарні перевірити, чи немає у нього перелому ноги.

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нокаут MMA змішані єдиноборства відео нокауту

Джерело: Сегодня|Спорт

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