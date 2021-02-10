Хабіб має в UFC своїх людей і готовий віддати чемпіонський пояс, але з умовою

Нурмагомедов вже повідомив босові ліги: "Все що потрібно в цьому спорті, я вже зробив"

Чемпіон UFC у легкій вазі Хабіб Нурмагомедов готовий звільнити свій титул, оскільки вирішив завершити кар'єру після смерті свого батька. Нагадаємо, Хабіб заявив про завершення спортивної кар'єри в кінці жовтняпісля перемоги "задушенням" над Джастіном Гетжі, сказавши, що без батька він "ні за що не повернеться".

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"Звичайно, від звільнення пояса мені стане легше. Ніби якийсь камінь на плечах. Нехай призначають бій за вакантний титул, претендентський. Хочу, щоб була визначеність, я Дані Уайту про це вже сказав – все що потрібно в цьому спорті, я вже зробив. У мене ж там ще залишилися "свої" люди – Дос Аньос, Гетжі, Конор. Їх перемоги ще довго будуть тримати мене на слуху. Залишив там своїх людей, нехай працюють на моє ім'я", – цитує Хабіба Sport24.

Хабіб Нурмагомедов / Фото: Instagram / Grumpy_kitzia

За свою кар'єру в змішаних єдиноборствах 32-річний Нурмагомедов провів 29 боїв, не зазнавши жодної поразки. Хабібу вже запропонували контракт в регбі: "Ірландців у нас немає і з мікрокліматом порядок".

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Раніше торт-шедевр створив всесвітньо відомий шеф-кухар для бійця Нурмагомедова.

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