Страус заарештований за напад на свою інтимну подругу

Колишній чемпіон MMA-промоушена Bellator в напівлегкій ваговій категорії американець Деніел Страус заарештований за напад на подругу. Про це інформує видання MMAJunkie.

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За даними джерела, інцидент за участю 36-річного Страуса стався 21 січня в окрузі Броуард (штат Флорида, США), заарештували ж спортсмена 5 лютого.

Протягом трьох років Страус був у періодичних інтимних стосунках з потерпілою. За її словами, 21 січня вони з бійцем почали суперечку в текстових повідомленнях, після чого той з'явився на її робочому місці, щоб обговорити розбіжності. Все закінчилося тим, що Страус побив її, кілька разів ударивши "смертельно небезпечним гострим предметом".

Боєць продовжує залишатися під арештом, встановлено заставу в розмірі $ 100 тисяч.

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Відзначимо, що на рахунку Страуса 35 боїв у змішаних єдиноборствах, в яких він здобув 26 перемог і зазнав дев'ять поразок. Раніше він провів три роки у в'язниці за пограбування, також його заарештовували за зберігання наркотиків.

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