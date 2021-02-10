З вертухи вбив у стінку: ефектний нокаут на очах у Хабіба

Ефектним нокаутом завершився поєдинок між дагестанськими бійцями змішаних єдиноборств Алі Дікаєвим і Гергі Шахрурамазановим на турнірі промоушена Хабіба Нурмагомедова Eagle Fighting Championship 33 в Москві. Природно, що зірка UFC особисто відвідує всі подібні заходи.

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Уже в першому раунді Шахрурамазанов з розвороту ногою пробив точно в голову супернику. Той врізався в стіну і впав на канвас без почуттів. Бій на цьому був припинений, а Алі ще довго не міг прийти в себе.

Цікаво, що Дикаєв повинен був битися проти іншого суперника, проте в останній момент трапилася заміна і його суперником став Шахрурамазанов, повідомляє championat.com.

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Раніше ми писали, що боєць задушив суперника до конвульсій через брудний вчинок. Замість привітання Сагар Кашьяп накинувся на Шівама Кумара і став душити.

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