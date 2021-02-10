Русский
$ 27,64
33,44
  1. Спорт
  2. Новини MMA

З вертухи вбив у стінку: ефектний нокаут на очах у Хабіба

10 лютого, 22:11

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Один удар вирішив долю усього поєдинку

Ефектним нокаутом завершився поєдинок між дагестанськими бійцями змішаних єдиноборств Алі Дікаєвим і Гергі Шахрурамазановим на турнірі промоушена Хабіба Нурмагомедова Eagle Fighting Championship 33 в Москві. Природно, що зірка UFC особисто відвідує всі подібні заходи.

Реклама

Читайте також: Як креативно відсвяикувати День закоханих 14 лютого – 14 порад на всі випадки життя

Уже в першому раунді Шахрурамазанов з розвороту ногою пробив точно в голову супернику. Той врізався в стіну і впав на канвас без почуттів. Бій на цьому був припинений, а Алі ще довго не міг прийти в себе.

Цікаво, що Дикаєв повинен був битися проти іншого суперника, проте в останній момент трапилася заміна і його суперником став Шахрурамазанов, повідомляє championat.com.

Реклама

Раніше ми писали, що боєць задушив суперника до конвульсій через брудний вчинок. Замість привітання Сагар Кашьяп накинувся на Шівама Кумара і став душити.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

нокаут MMA змішані єдиноборства відео нокауту

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Кличко, а ти так зможеш? Японець видав чумний нокаут у 47 років
Кличко, а ти так зможеш? Японець видав чумний нокаут у 47 роківMMA
Рубалися до нокауту: брутальний поєдинок на кулаках тривав хвилину
Рубалися до нокауту: брутальний поєдинок на кулаках тривав хвилинуMMA
Волков
Волков "покусав" Оверіма і потрапив до лікарні: дивіться жорсткий нокаут в UFCMMA
50 тисяч доларів за удар коліном в голову: забійний нокаут в UFC
50 тисяч доларів за удар коліном в голову: забійний нокаут в UFCMMA
Нурмагомедов розплакався після поразки: такого ви ще не бачили
Нурмагомедов розплакався після поразки: такого ви ще не бачилиMMA
У стилі Брюса Лі: боєць ММА ногою ледь не відірвав голову суперникові
У стилі Брюса Лі: боєць ММА ногою ледь не відірвав голову суперниковіMMA

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти