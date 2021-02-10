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С вертухи впечатал в стену: эффектный нокаут на глазах у Хабиба

10 февраля, 22:11

Александр Трикиша Александр Трикиша

Один удар решил исход всего поединка

Эффектным нокаутом завершился поединок между дагестанскими бойцами смешанных единоборств Али Дикаевым и Герги Шахрурамазановым на турнире промоушена Хабиба Нурмагомедова Eagle Fighting Championship 33 в Москве. Естественно, звезда UFC лично посещает все подобные мероприятия.

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Уже в первом раунде Шахрурамазанов с разворота ногой пробил точно в голову сопернику. Тот врезался в стену и упал на канвас без чувств. Бой на этом был прекращен, а Али еще долго не мог прийти в себя.

Интересно, что Дикаев должен был драться против другого соперника, однако в последний момент случилась замена и его соперником стал Шахрурамазанов, сообщает championat.com.

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Ранее мы писали, что боец задушил соперника до конвульсий благодаря грязному поступку. Вместо приветствия Сагар Кашьяп набросился на Шивама Кумара и стал душить.

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нокаут MMA смешанные единоборства видео нокаута

Источник: Сегодня|Спорт

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