Лицо – кошмар, но какая фигура! Девушка из ММА изменилась до неузнаваемости

Буквально за считанные дни после избиения Пейдж Ванзант вернула себе шикарную форму

И как ей это только удается?! Еще несколько дней назад на лицо главной красотки смешанных единоборств американки Пейдж Ванзант нельзя было смотреть без слез, до такой степени его "разукрасила" Бритен Харт.

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Напомним, Пейдж дебютировала в лиге кулачных боев Bare Knuckle FC с поражения от своей соотечественницы единогласным решением судей – трижды по 46:49.

Однако сегодня 26-летняя Пейдж Ванзант, словно 6 февраля не было десятков пропущенных в голову ударов и многочисленных гематом после них, похвасталась своей очаровательной фигурой в купальнике на пляже. Синяки синяками, а статус секс-символа кровавого женского спорта надо подтверждать. Видимо, так решила американка, опубликовав это фото в Instagram.

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Смотрите, как избивали друг друга Бритен Харт и Пейдж Ванзант

Добавим, что ранее Пейдж, помимо выступлений в смешанных единоборствах, привлекла к себе внимание фолловеров благодаря голым снимкам во время карантина. Девушка чуть ли же ежедневно выкладывала в Сеть фото ню – со своим возлюбленным.

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Относительно следующей страницы своей бойцовской карьеры Пейдж Ванзант настроена решительно. "Я Пейдж мать вашу Ванзант! И я не сдаюсь", – заявила спортсменка.

Лунная походка Пейдж Ванзант Видео: Instagram

Все подробности в спецтеме Жены и девушки спортсменов

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