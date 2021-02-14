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Эффектный нокаут в боксе после серии ударов в голову

14 февраля, 10:41

Александр Трикиша Александр Трикиша

Рефери ошибся, позволив продолжить бой после нокдауна

Британский боксер Ли Вуд одержал яркую победу над своим соотечественником Рисом Моулдом, для которого это поражение стало первым в карьере, и завоевал титул чемпиона Британии в полулегком весе.

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Развязка поединка наступила в девятом раунде. Вуд резким ударом с левой отправил Моулда в нокдаун. Рис сумел подняться на ноги, но продержался лишь несколько секунд – уже в следующей атаке Вуд обрушил на соперника серию ударов в голову, после чего рефери вынужден был остановить бой, так как Моулд уже даже не защищался.

Ранее мы писали, что Ричард Комми нокаутировал Джексона Мартинеса, после чего станцевал на ринге. Для экс-чемпиона это был первый бой за 14 месяцев.

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бокс нокаут видео нокаута

Источник: Сегодня|Спорт

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