Криваве місиво в Москві: обличчя бійця перетворили на "відбивну"

Один з поєдинків турніру зі змішаних єдиноборств Eagle Fighting Championship 33 в Москві, де також боєць із вертухи впечатав суперника у стіну, перетворився на кривавий трилер. Руслан Яманбаєв переміг Сеймура Рзаєва нокаутом у другому раунді, перетворивши обличчя суперника на криваве місиво.

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За півтори хвилини до кінця другого раунду Яманбаєв зім'яв суперника під собою і почав добивати кулаками, а потім перейшов на удари ліктями. Кілька потужних стусанів пройшли крізь захист Рзаєва, і білий канвас навколо бійців почало заливати кров'ю.

Найбільше дивує поведінка рефері, який весь цей час ходив довкола і зі спокійним обличчям спостерігав, як голова Сеймура перетворюється на "відбивну". Він зупинив бій тільки коли Рзаєв вже практично не захищався.

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Раніше ми писали, що боєць задушив суперника до конвульсій через брудний вчинок. Замість привітання Сагар Кашьяп накинувся на Шівама Кумара і став душити.

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