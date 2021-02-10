Українська
$ 27,64
33,44
  1. Новости спорта
  2. Новости MMA

Кровавое месиво в Москве: лицо бойца превратили в "отбивную"

10 февраля, 23:32

Александр Трикиша Александр Трикиша

Рефери долго не решался останавливать избиение

Один из поединков турнира по смешанным единоборствам Eagle Fighting Championship 33 в Москве, где также боец с вертухи впечатал соперника в стену, превратился в кровавый триллер. Руслан Яманбаев победил Сеймура Рзаева нокаутом во втором раунде, превратив лицо соперника в кровавое месиво.

Реклама

Читайте также: Как креативно отметить День влюбленных 14 февраля – 14 советов на все случаи жизни

За полторы минуты до конца второго раунда Яманбаев смял соперника под собой и принялся добивать кулаками, а затем перешел на удары локтями. Несколько мощных тычков прошли сквозь защиту Рзаева и белый канвас вокруг бойцов начало заливать кровью.

Больше всего удивляет поведение рефери, который все это время ходил вокруг и со спокойным лицом наблюдал, как голова Сеймура превращается в "отбивную". Он остановил бой только когда Рзаев уже практически не защищался.

Реклама

Ранее мы писали, что боец задушил соперника до конвульсий из-за грязного поступка. Вместо приветствия Сагар Кашьяп набросился на Шивама Кумара и стал душить.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

нокаут MMA смешанные единоборства видео нокаута

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Рубились до нокаута: брутальный поединок на кулаках продлился минуту
Рубились до нокаута: брутальный поединок на кулаках продлился минутуMMA
Волков
Волков "покусал" Оверима и попал в больницу: смотрите жесткий нокаут в UFCMMA
50 тысяч долларов за удар коленом в голову: убойный нокаут в UFC
50 тысяч долларов за удар коленом в голову: убойный нокаут в UFCMMA
Нурмагомедов расплакался после поражения: такого вы еще не видели
Нурмагомедов расплакался после поражения: такого вы еще не виделиMMA
В стиле Брюса Ли: боец ММА ногой чуть не оторвал голову сопернику
В стиле Брюса Ли: боец ММА ногой чуть не оторвал голову соперникуMMA
Устроила стриптиз, катаясь на сноуборде: бикини не вместило грудь чемпионки мира на морозе
Устроила стриптиз, катаясь на сноуборде: бикини не вместило грудь чемпионки мира на морозеДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять