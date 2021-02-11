Боєць мало не проковтнув язик після нокауту: моторошне відео зі змішаних єдиноборств

Моторошним нокаутом завершився поєдинок між Мохаммадом Васімом Кохбанді і Фарідуллахом Рохані на турнірі TGFC 11 Champions Fight Night Season 3 в Кабулі, в головному поєдинку якого Ахмад Валі Хотак нокаутував Леонардо Барбосу, ледь не проломивши йому грудну клітку.

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Кохбанді осідлав свого суперника і почав бити – спочатку кулаком, а потім ліктем. Рохані виявився затиснутим потужними ногами суперника і навіть здалося, що він сигналізував, що не може дихати. Втім, рефері на це не звернув увагу, а Кохбанді зупинятися не збирався.

Бій був зупинений тільки коли Рохані знепритомнів, а його обличчя почала заливати кров. Відразу ж суддя кинувся до того, хто програв, щоб дістати з його рота капу, а боєць забився в конвульсіях і ледь не проковтнув язик. На допомогу рефері відправилися секунданти і руками утримували мову, а потім перевернули спортсмена на бік.

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