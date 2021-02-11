Його намагалися викрасти, поранили в живіт і голову. Через три роки він повертається в ММА

Сьогодні зірка змішаних єдиноборств Афганістану Ахмад Валі Хотак вперше повернеться в клітку після жахливого інциденту, що трапився з ним три роки тому в Кабулі. Боєць, який має в своєму активі сім перемог і одну поразку, виступить на турнірі TGFC 11 Champions Fight Night Season 3, де в головному поєдинку битиметься проти Леонардо Барбоси з Бразилії.

Реклама

Читайте також: Кіномарафон, шопінг-атака і подорож для відчайдушних – 14 ідей до Дня святого Валентина

Але в жовтні 2018 року він ледь не позбувся життя, коли невідомі намагалися викрасти спортсмена. Група як мінімум з п'яти чоловік накинулася на Хотака недалеко від його будинку. Нападники відкрили вогонь по автомобілю Хотака, а потім спробували витягнути бійця з машини. В результаті нападу боєць отримав вогнепальне поранення в живіт і ножове поранення в голову. Втім, боєць на прізвисько "Воїн" зумів чинити опір нападникам, і вони втекли.

Члени сім'ї знайшли в машині Хотака, який спливав кров'ю, а потім доставили в лікарню. У Мережі були опубліковані кадри, на яких Хотак направляється в лікарню з рясною кровотечею з голови і живота, писали тоді в bloodyelbow.com.

Реклама

Увага! Відео не для людей зі слабкими нервами:

Пізніше спортсмен звернувся до фанатів з лікарняного ліжка і висловив думку, що група мала намір викрасти його. Хотак зізнався, що він нікого не впізнав з нападників, але сподівається, що їх спіймають і покарають.

Читайте також:

Реклама

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама