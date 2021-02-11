Его пытались похитить, ранили в живот и голову. Спустя три года он возвращается в ММА

Сегодня звезда смешанных единоборств Афганистана Ахмад Вали Хотак впервые вернется в клетку после ужасного инцидента, случившегося с ним три года назад в Кабуле. Боец, имеющий в своем активе семь побед и одно поражение, выступит на турнире TGFC 11 Champions Fight Night Season 3, где в главном поединке сразится против Леонардо Барбосы из Бразилии.

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А ведь в октябре 2018 года он едва не лишился жизни, когда неизвестные пытались похитить спортсмена. Группа как минимум из пяти человек набросилась на Хотака недалеко от его дома. Нападавшие открыли огонь по автомобилю Хотака, а затем попытались вытащить бойца из машины. В результате нападения боец получил огнестрельное ранение в живот и ножевое ранение в голову. Впрочем, боец по прозвищу "Воин" сумел оказать сопротивление нападавшим, и они сбежали.

Члены семьи нашли Хотака в машине истекающим кровью, а затем доставили в больницу. В Сети были опубликованы кадры, на которых Хотак направляется в больницу с обильным кровотечением из головы и живота, писали тогда в bloodyelbow.com.

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Внимание! Видео не для слабонервных:

Позже спортсмен обратился к фанатам из больничной койки и выразил мнение, что группа намеревалась похитить его. Хотак признался, что он никого не узнал из нападавших, но надеется, что их поймают и накажут.

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