Ледь не проломив грудну клітку: боєць феєрично повернувся після трьох років лікування

Афганський боєць змішаних єдиноборств Ахмад Валі Хотак феєрично повернувся в спорт після трирічного простою через серйозні поранення при спробі викрадення. Сьогодні Хотак в головному поєдинку турніру TGFC 11 Champions Fight Night Season 3 в Кабулі переміг Леонардо Барбосу з Бразилії.

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У першому раунді Хотак в ближньому бою двічі пробив коліном в груди супернику. Після другого Барбоса від болю скрикнув і неприродно впав на канвас, як в якомусь індійському фільмі. Ахмад не став жаліти суперника і накинувся з кулаками добивати його. Відразу ж після цього рефері зупинив бій.

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