Едва не проломил грудную клетку: боец феерически вернулся после трех лет лечения

Афганский боец смешанных единоборств Ахмад Вали Хотак феерически вернулся в спорт после трехлетнего простоя из-за серьезных ранений при попытке похищения. Сегодня Хотак в главном поединке турнира TGFC 11 Champions Fight Night Season 3 в Кабуле победил Леонардо Барбосу из Бразилии.
Читайте также: Киномарафон, шопинг-атака и путешествие для отчаянных – 14 идей ко Дню святого Валентина
В первом раунде Хотак в ближнем бою дважды пробил коленом в грудь сопернику. После второго Барбоса от боли вскрикнул и неестественно упал на канвас, как в каком-нибудь индийском фильме. Ахмад не стал жалеть соперника и набросился с кулаками добивать его. Сразу же после этого рефери остановил бой.
Читайте также:
- Кровавое месиво в Москве: лицо бойца превратили в "отбивную"
- С вертухи впечатал в стену: эффектный нокаут на глазах у Хабиба
- Боец задушил соперника до конвульсий из-за грязного поступка
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк